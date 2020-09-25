Испытания на втором энергоблоке БелАЭС начались в Островце

Меньше двух месяцев, прогнозируют белорусские атомщики, остается до получения первых киловатт-часов электроэнергии на первом энергоблоке белорусской АЭС в Островце. Это подтвердил в текущем месяце и заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк. Правда, уточнил он, главный приоритет был и остается безопасность эксплуатации атомного объекта. "Никакой спешки, все выполняется под контролем Госатомнадзора. Идет подготовка к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности", - подтвердил он.

А на втором энергоблоке станции, сообщает 25 сентября БЕЛТА, уже начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки, ссылаясь на источник в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Прежде всего, пояснили агентству, будет опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности для подтверждения их расходных характеристик. Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки. "Испытание систем безопасности - строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока", - пояснили в управлении коммуникаций.

Как уже сообщал "СОЮЗ", первенец атомной энергетики РБ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 в Гродненской области.

Кстати, окончательный пуск в эксплуатацию АЭС позволит обеспечить около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на семь млн тонн.