Из карт Google уберут целую гору

Панорамные изображения горы Улуру, находящейся в Австралии, будут удалены из картографического сервиса Google по просьбе государственного ведомства по управлению природными парками.

Как пишет ABC News, местные жители - аборигены анангу - считают вершину горы Улуру священной, в связи с чем еще с 2019 года туда закрыт доступ для туристов.

Google Maps asked to stop users 'walking' on Uluru through street view function https://t.co/68wqkreUp0 — ABC News (@abcnews) September 23, 2020

До сегодняшнего дня панорамные снимки, доступные в Google Street View, мог просматривать любой желающий, однако в компании обещают, что все изображения вершины горы будут оперативно удалены.

Фотографии Улуру, загруженные самими пользователями все еще доступны в приложении Google Maps.