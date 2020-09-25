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Из карт Google уберут целую гору

Текст:   Антон Благовещенский
25.09.2020,  
15:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Панорамные изображения горы Улуру, находящейся в Австралии, будут удалены из картографического сервиса Google по просьбе государственного ведомства по управлению природными парками.

Как пишет ABC News, местные жители - аборигены анангу - считают вершину горы Улуру священной, в связи с чем еще с 2019 года туда закрыт доступ для туристов.

До сегодняшнего дня панорамные снимки, доступные в Google Street View, мог просматривать любой желающий, однако в компании обещают, что все изображения вершины горы будут оперативно удалены.

Фотографии Улуру, загруженные самими пользователями все еще доступны в приложении Google Maps.

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