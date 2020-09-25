К 100-летию Сергея Бондарчука вышел трейлер нового фильма о нем

Сегодня, 25 сентября, отмечается 100-летие со дня рождения Сергея Бондарчука. Компания Art Pictures Studio выпустила к дате основной трейлер и новый постер документальной картины об известном советском режиссере, актере и сценаристе. Первая неигровая лента студии под рабочим названием "Бондарчук" получила официальное название. Теперь картина называется "BATTLE". Напомним, что слово в переводе звучит как "Битва". Видимо, создатели имели в виду, что вся жизнь Сергея Бондарчука была борьбой.

Над фильмом работали авторы Антон Желнов и Денис Катаев, его режиссером выступил Илья Белов, а Федор Бондарчук стал продюсером проекта. "РГ" не раз писала о фильме, за созданием которого пристально следит. В наших статьях говорилось о том, что картина должна выйти в первой половине следующего года.

"Новый фильм про Сергея Бондарчука - не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино - послевоенной "оттепельной" эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор "Войны и мира". Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны?", - говорится в релизе, выпущенном студией-производителем.

Напомним, что съемки картины стартовали в конце прошлого года: Антон Желнов и Денис Катаев провели серию интервью в Великобритании, США, Франции, Италии и Румынии, общались с коллегами Сергея Бондарчука и с кинематографистами, на которых оказало влияние его творчество. Андрей Кончаловский и Никита Михалков, Катарина Кубрик и Марта Де Лаурентис, Клод Лелуш и Жоэль Шапрон - все эти герои расскажут о своем взгляде на кинематографическое чудо Сергея Бондарчука. Режиссер фильма Илья Белов, операторы Рафаэль Булатов и Максим Игнатенко.

Авторы проекта говорят, что их задачей было "смахнуть пыль с мраморного барельефа, в который по понятным причинам за сто лет превратилась фигура Сергея Федоровича. "Мы хотим показать великого советского режиссера-монументалиста, лауреата Ленинской и Сталинской премий, коим он, безусловно, тоже был, преимущественно живым и азартным человеком мира, который по-настоящему стал своим среди "чужих" в самую напряженную эпоху международных отношений. Бондарчук одинаково органично смотрелся как на съемочной площадке, управляя полками, так и на Голливудских холмах среди мировых знаменитостей. Мы хотим освежить взгляд на него, посмотреть на нашего главного кинохудожника-баталиста XX века со стороны, под другим углом, по ту сторону "железного занавеса". Он смог в нужный момент предложить миру невиданный гран-спектакль, подлинное великое зрелище, подарил мечту, в которой мир так нуждался после череды мировых войн. Таков был его личный баттл, его вызов времени".

Продюсер Федор Бондарчук делает акцент на том, что "отца всегда волновал масштаб человеческого сознания, полет мысли, вся эта бесконечность, так хорошо описанная Львом Толстым. И сам он мыслил, снимал все на глобальном уровне: брался за великую литературу, создавал беспрецедентные по своим условиям кинопроекты, не признавал границ - ни географических, ни ментальных. А в центре созданного им огромного мира, в фокусе любой битвы, при этом всегда оставался человек - герой со своей огромной вселенной".