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25.09.2020 15:35
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство одобрило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте кабинета министров.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: РИА Новости
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета на 2021-2023 годы

Проект рассматривался в среду на заседании кабмина. "Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - План направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также на ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения".

Мероприятия плана - всего более 500 - рассчитаны до конца следующего года. Их финансирование оценивается в пять триллионов рублей. Реализация отдельных положений осуществляется с июля.

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