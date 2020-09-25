Кабмин одобрил общенациональный план восстановления экономики

Проект рассматривался в среду на заседании кабмина. "Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - План направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также на ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения".

Мероприятия плана - всего более 500 - рассчитаны до конца следующего года. Их финансирование оценивается в пять триллионов рублей. Реализация отдельных положений осуществляется с июля.