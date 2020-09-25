Впереди - Московский кинофестиваль. До него осталось меньше недели. Многие кинематографисты взволнованы, как они будут работать, ведь ситуация с коронавирусом непростая. Даже при том, что руководство ММКФ на двух пресс-конференциях рассказывало о том, что будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора (обязательное наличие масок и перчаток, специальная рассадка, дистанция и все остальное), и билеты будут бронироваться в Сети, чтобы не было очередей в кассы, беспокойство не оставляет участников и зрителей.

Ведь после "Кинотавра" СМИ пишут не столько о фильмах, сколько о том, как и кто заболел на фестивале, при этом стремятся сгустить краски. А часть тех, кто был на "Кинотавре", конечно же, будут работать и на ММКФ. Скорее всего, в российскую программу Московского кинофестиваля войдут несколько картин из конкурса сочинского киносмотра.

Давайте посмотрим на ситуацию детально. "Кинотавр" также несколько раз накануне фестиваля сообщил о повышенных мерах безопасности, сократил число гостей и участников, оставил только деловую часть... И все равно слово COVID-19 в связи с ним прозвучало. Генеральный продюсер кинофестиваля Полина Зуева могла бы и промолчать, скрывая факты, но она честно и открыто выступила в соцсетях. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы вы оставались здоровы!!! Можно немного встречного движения от вас??? Ваше здоровье - только ваша личная ответственность!!!" - написала она. Пост возник после того, как стало известно, что молодой режиссер Александр Молочников подхватил коронавирусную инфекцию. "По поводу Саши не паникуйте, он сдал тест перед премьерой, и он был отрицательный.... но... ОСТОРОЖНОСТЬ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! Мой одиночный пикет продолжается!!! Сашуля выздоравливай!" - написала Зуева и выложила свое фото с плакатом в руках, на котором была просьба соблюдать шахматную рассадку.

После этого в своих соцсетях выступил Александр Молочников. Он выложил видео, в котором признавался в том, что, почувствовав недомогание, сделал тест перед поездкой на фестиваль. Тест был отрицательный, после чего режиссер конкурсного фильма "Скажи ей" решился на поездку в Сочи. Летел на самолете, принимал поздравления с премьерой... Второй тест показал положительный результат.

Ситуацию с Молочниковым подхватили блогеры и СМИ. Все стали гадать (примерно как в начале самоизоляции после дня рождения сестры Игоря Крутого), сколько участников "Кинотавра" теперь заболеют. И вот индустриальное издание "Бюллетень кинопрокатчика" публикует в своем телеграм-канале информацию следующего содержания: "Сразу несколько наших источников сообщают, что после "Кинотавра" участники фестиваля массово заразились COVID-19. В числе заболевших Оксана Фандера, Нигина Сайфуллаева, Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили, Александр Горчилин и Денис Шведов. Первым среди заболевших стал актер Александр Молочников. Желаем всем скорейшего выздоровления". Пост из телеграм-канала сразу же был растиражирован в медиа-пространстве. Склонные к преувеличениям некоторые СМИ поспешили объявить о том, что "заболела половина участников "Кинотавра"". Однако названные звезды в своих социальных сетях поспешили указать на то, что часть сведений заведомо ложные.

Аня Чиповская у себя на страничке в Facebook написала следующее: "Уважаемые товарищи из "Бюллетень кинопрокатчика". Ну вам такое даже стыдно как-то. "Из источников". Могли и сами поинтересоваться. Я не болею и пока не болела ковидом. Не распространяйте, пожалуйста, ложную информацию". Резо Гигинеишвили сделал пост о том, что старается не комментировать то, что пишет про него пресса, так как осознает, что это часть его профессии. Но в этот раз он вынужден написать пару слов, поскольку дело касается не только его. Далее - цитируем режиссера:

"1. Я вернулся с фестиваля и как человек ответственный, перед тем как выйти на съемочную площадку, сдал экспресс-тест. Он был положительным. После вызвал врача и сдал ПЦР-тест. Он отрицательный. Но все же решил сидеть дома, так как контактировал с заболевшими. Чувствую себя нормально.

2. Фестиваль и его организаторы соблюдали все меры предосторожности. Нам выдавались макси и все время мерили температуру. В зале - строгая шахматная рассадка Но фестиваль не может контролировать аэропорты, самолеты, лифты в отеле. Иными словами, все что за пределами фестиваля - это не ответственность фестиваля.

3. Я благодарен всем, кто проявил заботу обо мне, побеспокоился о моем здоровье.

4. Просьба к прессе - ничего не выдумывать и не писать откровенную ложь. Потому как со здоровьем не шутят. Новость о моей госпитализации могут увидеть в сети пожилые родственники или дети, которые не понимают, что громкие заголовки - не всегда правда. Они волнуются. Я наблюдаюсь дома . Спасибо".

Член жюри основного конкурса Владимир Вдовиченков, комментируя ситуацию для сайта "Газета.Ru", сказал про обстановку на "Кинотавре" так: "Нельзя было шагу ступить, чтобы не попросили надеть маску, не продезинфицировали руки. Сами гости "Кинотавра" были немножко раздолбаи". Актер пояснил, что администрация "Кинотавра" "не может ходить с полицейскими и разгонять компании больше двух человек" и добавил: "Как говорится, колхоз - дело добровольное".

Обозреватель "РГ" еще раз обратилась к материалам "Кинотавра", где говорится о том, что "деловой кинофорум проходил с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний, полученных от Роспотребнадзора и со своей стороны обеспечивал абсолютно все меры безопасности в сложившихся обстоятельствах". Оргкомитет фестиваля пояснял, что "на всех площадках фестиваля установлены бактерицидные лампы - рециркуляторы воздуха, санитайзеры для дезинфекции рук и пункты измерения температуры - таким образом, если у гостя или участника повышенная температура, он не может и не проходит ни на показы в Зимнем театре, ни на деловые мероприятия кинофорума".

"У всех сотрудников "Кинотавра" отрицательные тесты на COVID-19. Все гости и участники обеспечены средствами индивидуальной защиты", - подчеркивают организаторы, поясняя, что "Кинотавр" делает все для безопасного проведения делового кинофорума. И добавляют: "Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих - личная ответственность каждого человека".

Таким образом, и Московский Международный кинофестиваль, и другие события, поскольку массовые мероприятия на определенных условиях в стране разрешены, сталкиваются с подобной ситуацией. Со своей стороны форумы делают все, чтобы предотвратить возможные заражения, но многие люди расслабляются и забывают обо всем. Для звезд странно позировать перед камерами в маске. Хотя их можно отослать ко всемирно известной кинозвезде Тильде Суинтон, которая не постеснялась появиться в изысканной маске на открытии Венецианского кинофестиваля в этом году. Для богемы странно, как это они привычно не обнимутся и не поцелуются при встрече. Не возьмут из рук другого человека любой предмет, например, билет, каталог фестиваля и так далее. Зрители хотят подкараулить звезду и взять автограф, но и это сейчас небезопасно. Понятно, что не хочется думать о грустном, гораздо приятнее мысли о празднике жизни. Но те, кто говорит о личной ответственности каждого перед собой и своим окружением, абсолютно правы.

Да, маски неудобны, и в перчатках жарко. Непривычно общаться - некоторых людей не узнают, да и не слышат - из-за маски не видно артикуляцию. Но, возможно, стоит пойти на такие жертвы, ведь на кону - собственное здоровье и общение с близкими. Не все одинаково переносят инфекцию, каждый организм реагирует по-разному, принцип "лучше быстрее переболеть" не во всех случаях работает. Так что пока одна часть кинематографической общественности борется за то, чтобы открыли кинотеатры, позволили съемки, разрешили проведение фестивалей, другая пренебрегает всеми правилами, подставляя и себя, и других.

Как быть дальше - не просто личная, но и общественная ответственность каждого. А открытие Московского кинофестиваля - уже 1 октября.