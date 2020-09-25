Как очистить память и кэш на iPhone. Пять рабочих способов

iPhone начал работать медленнее, чем раньше? Возможно, проблема в нехватке памяти. Ну а если не устанавливаются приложения, то вывод очевиден: устройство нуждается в "чистке".

Как правильно очистить память и кэш на iPhone? Какой-то волшебной кнопки для очистки памяти в iOS нет - как и какого-то централизованного кэша. Но есть несколько способов разгрести завалы.

1. "Сгрузить" неиспользуемые приложения. Зайдите в "Настройки - Основные - Хранилище iPhone". В списке приложений будут отображаться даты последнего запуска. Приложение, которое много весит и давно не использовалось, можно "сгрузить", то есть временно удалить со смартфона, оставив в сохранности все данные. Приложение можно будет впоследствии переустановить, и все настройки (и прогресс в играх) сохранятся. Если только разработчик вдруг не решит удалить программу из App Store.

2. Очистить кэш в мессенджерах. В WhatsApp, Telegram и других подобных приложениях накапливаются картинки, видео и прочие медиафайлы, которые хранятся и на устройстве, и на серверах.

В WhatsApp можно зайти в "Настройки - Данные и хранилище - Хранилище" и выбрать самые "тяжелые" чаты. Зайдя в них, нужно нажать кнопку "Управлять" и затем выбрать данные, которые требуется удалить.

Telegram позволяет управлять сохраненными в кэше данными через меню "Настройки - Данные и память - Использование памяти". Там можно установить срок хранения файлов, максимальный размер кэша и, конечно, очистить сам кэш, высвободив несколько свободных гигабайт.

3. Оптимизировать фото. В "Настройки - Фото" доступна функция "Оптимизация хранилища". Если включить ее, смартфон уменьшит снимки в памяти устройства, но в облаке iCloud останутся картинки видео в оригинальном размере.

4. Удалить загруженную музыку в Apple Music, YouTube Music, Spotify и других музыкальных приложениях. Это нужно делать в настройках самих приложений. Имеет смысл проверить "Подкасты" в меню "Настройки - Основные - Хранилище iPhone" - однажды прослушанные выпуски тоже хранятся в кэше.

5. Очистите кэш браузеров. Хранилище Safari можно очистить в разделе системных настроек, в Chrome это делается в самом браузере: "Настройки - История", где можно выбрать, какие именно данные удалить. Подсказка: пароли лучше не трогать.