Какой смартфон купить до 15 тысяч рублей. Пять лучших моделей 2020 года

Несмотря на то, что даже в категории "до 10 тысяч рублей" есть несколько достойных моделей смартфонов, ориентироваться лучше на диапазон от 10 до 15 тысяч - если, конечно, финансы позволяют. Там выбор побогаче.

Какие же модели из среднебюджетной серии достойны внимания? Мы отобрали пять самых подходящих моделей.

Фото: Xiaomi

1. Samsung Galaxy M21. Аппарат-долгожитель с аккумулятором на 6000 мАч, с 4/64 Гб памяти, с модулем NFC, портом USB-C и разъемом для наушников. Камера на 48 Мп поддерживает обычную и широкоугольную съемку, хорошо снимает в условиях плохого освещения - это большой плюс. Дисплей - 6,4 дюйма с разрешением 2330x1080 пикселей обеспечивает высокую четкость картинки.

Стоимость в России - от 13400 рублей.

2. Xiaomi Redmi Note 9 (версия с NFC). Экран в нем побольше - 6,53 дюйма, разрешение такое же. Камера с разрешением поддерживает обычную и сверхширокоугольную съемку, а также макро (плюс - датчик глубины для портретных снимков). Аккумулятор не такой жирный - 5020 мАч, но часто ставить смартфон на зарядку не придется в любом случае. Памяти побольше, чем в Samsung - 4/128 Гб, поддерживается слот расширения. Модуль NFC, порт USB-C, разъем для наушников - все на месте. Достойный современный аппарат.

Цена в России - от 13700 рублей.

3. realme 6. Фишка этого аппарата - 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 и частотой обновления 90 Гц, которая повышает плавность анимации и делает картинки более живой. Объем памяти достойный - 4/128 Гб, есть слот расширения. Аккумулятор немого подкачал - его объем составляет 4300 мАч, но это все равно неплохой показатель. На полноценный день работы должно хватить. Камеры тоже на уровне: обычная (64 Мп), сверхширокоугольная, макро. Из других плюсов - NFC, FM-радио, порт USB-C, ну и разъем для наушников, конечно.

Цена в России - 15200 рублей (пришлось немного схитрить, но это правда хороший смартфон).

4. ZTE Blade V2020. "Крепкий середнячок" с экраном 6,53 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей, обязательной ультраширокоугольной (в дополнение к стандартной на 48 Мп) камерой, есть NFC и радиоприемник, объем памяти составляет 4/128 Гб. Аккумулятор не хватает звезд с неба - его емкость 4000 мАч. Зато экран сами пользователи в отзывах называют "сочным" и говорят, что время автономной работы высокое, несмотря на средний аккумулятор. В наличии все необходимые атрибуты смартфона 2020 года: Wi-Fi 6, модуль NFC, порт USB-C, разъем для наушников, FM-радиоприемник.

Цена в России - от 14990 рублей.

5. Redmi 9. Самый бюджетный вариант с большим экраном FullHD+, модулем NFC, 4/64 Гб памяти с возможностью расширения, модулем NFC и очень достойным аккумуляторомн а 5020 мАч.

Ультраширокоугольная камера, разумеется, в наличии - как и порт USB-C, который в недорогие модели обычно не ставят, но тут Xiaomi расстаралась. "Хороший смартфон на каждый день" - так отзываются о нем владельцы.Цена в России - от 11100 рублей.