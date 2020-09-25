Континентальная хоккейная лига подтвердила, что коронавирусная инфекция выявлена у 87 участников нынешнего чемпионата из 681. 132 спортсмена уже выздоровели. Некоторые клубы в полном составе ушли на карантин, а матчи с их участием были перенесены. Однако приостанавливать соревнования КХЛ не планирует.

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью пресс-службе лиги заверил, что "обстановка неоднозначная, однако ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля".

- И здесь я хотел бы выразить огромную благодарность нашим клубам, их руководителям, которые с пониманием относятся к происходящему, - отметил Морозов. - Выбывают игроки, в том числе и ведущие. Однако команды продолжают играть, привлекая молодежь и резервистов. КХЛ и клубы делают одно дело, где каждый понимает свою меру ответственности и делает все от него зависящее, чтобы преодолеть наши общие трудности. На сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет.