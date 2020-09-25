"Кинопоиск" открыл сезон: Дети-вампиры, "Азазель", "Майор Гром"

"КиноПоиск HD" уже второй раз за год делает "размашистую" презентацию новых проектов. Первая была в марте, аккурат за пару дней до того, как вся страна оказалась в самоизоляции. Для многих выход в свет на презентацию "Кинопоиска" был последним светским мероприятием весны и большей части лета, в том числе и для автора этих строк. Однако за полгода у платформы накопилось, что сказать, и в соответствии с новыми правилами они провели еще одну презентацию - в автокинотеатре: каждый смотрел на огромный экран из своего или каршерингового авто, и лишь некоторые зрители расположились на трибунах с обогревом - они приехали на такси.

Хорошо, что была дистанция, потому что некоторые из объявленных будущих фильмов или сериалов предполагали, что человек разведет руками после услышанного. Судите сами. Да, кинопортал представил и те проекты, о которых говорил ранее, - от комедийного сериала "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина до мистического триллера "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Но были презентованы и ранее не анонсированные новинки: политический триллер "Спойлер" по сценарию Сергея Минаева и ретро-хоррор по роману Алексея Иванова "Пищеблок".

"КиноПоиск HD" также объявил о запуске сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина - сейчас этот проект на стадии разработки. Знаменитого сыщика Эраста Фандорина ждут приключения в новых декорациях: свои расследования он будет вести не в XIX веке, а в современной альтернативной версии России, где по-прежнему царствует дом Романовых. Борис Акунин по такому случаю даже записал видеообращение.

Нужно сказать, что "Кинопоиск" поступил немного в ущерб самому себе, организовав презентацию как раз в то время, когда собравшиеся могли смотреть на нем только появившийся новый сериал (4 серии) ППЧМЗ - "Просто представь, что мы знаем". "РГ" писала об этом фильме, в нем автор Роман Волобуев (бывший кинокритик уже превратился в бренд - РВ) высказался на тему телеграм-каналов. В главных ролях - Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Анфиса Черных, Максим Виторган, Екатерина Вилкова. Трейлер сериала "Беспринципные" - проекта, который невероятно напоминает другой сериал, "Содержанки", но он, кажется, без детективной составляющей, зато светских лиц и откровенных сцен в нем с лихвой, - уже гуляет по интернету. Но его показали еще раз на огромном экране. Матерное слово, "украшающее" трейлер, могло бы разлететься над всем Крылатским (презентация проходила на Гребном канале), но его "запикали". Режиссер сериала - Роман Прыгунов, а главные роли сыграли Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова и другие. Премьера - 15 октября 2020.

Многосерийное драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли "Настя, соберись!" выйдет к зрителям уже в ноябре. В главной героине живут сразу пять персонажей - Богиня, Бусинка, Сестра, Хозяюшка... Имя и суть пятой раскрывать не будем, скажем только, что возникает вопрос - а почему так мало? В каждой уважающей себя девушке живет по крайней мере 20 разных героинь. За что же авторы так обделили актрису?

Для тех, кому под 50 и больше, "Кинопоиск" приготовил сериал "Я не шучу!" - про женщину стенд-ап комика. Пока все срочно кинутся пересматривать "Удивительную миссис Мейзель" (этого сериала, кстати, нет в кинотеатре "Кинопоиска"), дабы подготовиться к декабрю этого года - именно тогда новый сериал появится на платформе, расскажем, что это - проект Александра Незлобина и Сергея Светлакова. Главную роль в сериале сыграла комик Елена Новикова.

Если вы полюбили сериал "Проект "Анна Николаевна" про робота-полицейского как автор этих строк и телеканал ТНТ, который приобрел его для телеэфира, то радуйтесь: специальный эпизод сериала выйдет на "Кинопоиске" в новогодние каникулы. Зрители переместятся в недавнее прошлое и узнают, как полицейский-андроид Анна Николаевна в своей более ранней и не такой совершенной версии встретила Новый, 2012-й, год - год конца света по календарю майя. Кроме того (на этом месте советуем ТНТ приготовиться), сериал продлен на второй сезон. Он появится уже весной 2021 года вместе со вторым сезоном сериала "Последний министр". "Министр" Ян Цапник пообещал об этом с большого экрана лично.

Не будем говорить за всех остальных, но самым ожидаемым из всех представленных проектов для нас является мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского "Топи". В центре сюжета - загадочная деревня Топи, тайну которой предстоит разгадать пятерым молодым москвичам. Режиссер - Владимир Мирзоев, в главных ролях - Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Софья Володчинская. Премьера сериала состоится в январе 2021 года.

Политический триллер, который расскажет о региональных выборах называется "Спойлер". Загадка российского контента - почему если речь идет о политическом триллере, в числе его ведущих создателей окажется Сергей Минаев - необъяснима. Но да, он есть и здесь. По сюжету - в помощь действующему губернатору области берут кандидата-"спойлера". Он должен перетянуть голоса конкурента, но не победить, - и исход этой большой политической игры непредсказуем. В главных ролях - Максим Матвеев, Олег Меньшиков (блондин, и это очень необычно), Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Премьера в марте 2021 года.

Между тем

"КиноПоиск HD" объявил и о кинопремьерах нового сезона. Вскоре после выхода в кинопрокат будут доступны хиты международных и российских кинофестивалей: показанная на Берлинском кинофестивале 2020 драма Вадима Перельмана "Уроки фарси"; триумфатор "Кинотавра" и Венецианского кинофестиваля этого года приключенческий фильм "Китобой" от режиссера Филиппа Юрьева; фильм открытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" драма Павла Лунгина "Эсав" по одноименной семейной саге Меира Шалева; участник конкурсной программы ММКФ-2020 триллер "Гипноз" Валерия Тодоровского.

Кроме того, в 2021 году "Кинопоиск" выступит партнером в прокате экранизации комикса издательства Bubble "Майор Гром: Чумной Доктор" - сразу после кинопроката фильм смогут увидеть и подписчики сервиса.