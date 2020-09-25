Косачев: Санкционное "правосудие" США действует без суда и следствия

Ничего нового: санкции против неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" российского гражданина. Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным.
Цель инициативы очевидна - подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть - подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы.
А еще любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения". Видимо, чтобы два раза не вставать.
Здесь та же логика - убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное - что это прозвучало в очередном акте с громким названием.
По поводу "нарушения" Россией международных соглашений, полагаю, ответ Белого дома предопределен - вряд ли Вашингтон упустит повод обвинить Россию и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям в Европе, делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга.
Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.