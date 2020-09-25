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25.09.2020 12:09
Рубрика: Власть

Косачев: Санкционное "правосудие" США действует без суда и следствия

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Группа американских сенаторов внесла проект очередного санкционного документа против России под названием "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020". На сей раз повод (истинные причины, как обычно, внутри самой Америки) - предполагаемое отравление Навального.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ничего нового: санкции против неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" российского гражданина. Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Цель инициативы очевидна - подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть - подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы.

А еще любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения". Видимо, чтобы два раза не вставать.

Здесь та же логика - убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное - что это прозвучало в очередном акте с громким названием.

По поводу "нарушения" Россией международных соглашений, полагаю, ответ Белого дома предопределен - вряд ли Вашингтон упустит повод обвинить Россию и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям в Европе, делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга.

Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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