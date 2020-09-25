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25.09.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Курьеров на самокатах и велосипедах обяжут соблюдать правила

Текст: Елена Новоселова
Нужны жесткие правила по передвижению курьеров, доставляющих товары на велосипедах и самокатах. Они создают на дорогах опасные ситуации, а у ГИБДД пока нет рецептов, как привести это "броуновское движение" в порядок, заявил на пресс-конференции: "Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?" действительный государственный советник РФ первого класса, сенатор Сергей Калашников.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

По его мнению, спрашивать за нарушения или неэтичное поведение курьеров на дорогах нужно с агрегаторов доставки. Именно они должны нести ответственность за весь комплекс услуг, который оказывают. "Агрегатор должен нести ответственность, в том числе и материальную, но это будет стимулировать его предъявлять требования к своим исполнителям", - считает Калашников.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Впрочем, по данным председателя общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова процент жалоб на поведение курьеров минимален. А жалуются заказчики, в основном, на сроки доставки товаров и их качество.

Между тем, сама индустрия услуг доставки в настоящее время не требует специального законодательно-нормативного регулирования, поскольку на неё распространяются общие законы, в том числе о защите прав потребителя, убежден Калашников.

Другой вопрос, единые правила внутри отрасли. "На сегодняшний день все агрегаторы сами вырабатывают правила "методом тыка". Но я думаю, что в самое ближайшее время возникнет потребность в том, чтобы выработать какие-то унифицированные, наиболее оптимальные и эффективные правила. И я думаю, что их должны сделать сами агрегаторы, объединившись в саморегулируемую или просто ассоциацию - корпоративное сообщество", - сказал экс-сенатор.

У курьеров, к слову, такое сообщество уже есть - Союз курьеров России. Его главу Ивана Вайсса беспокоит огромная текучка среди коллег. Он отметил, что постоянно работает не более 15 процентов. А в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами, увольняют очень быстро и зачастую даже не разбираются в причинах.

Фото: РИА Новости
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А вот проблема невыплаты зарплаты - не основная. И это при том, что во время пандемии были забастовки курьеров, жаловавшихся на задержку заработанных денег.

"На моей памяти ситуация с невыплатами зарплат - это единичные случаи, и в основном, если задержки и происходят, то это сутки-двое только из-за технических причин - банки, проводки денег, зачисление их на карту", - подчеркнул Вайсс.

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