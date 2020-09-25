Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля

К концу торгов на Московской бирже в пятницу 25 сентября курс американской валюты поднялся выше 78 рублей, курс евро достиг 91 рубля. Следует из данных торгов.

Текущее значение курса доллара США по состоянию на 17.30 по московскому времени зафиксировано на уровне 78,372 рубля за единицу валюты. Такое произошло впервые со 2 апреля.

Текущее значение курса европейской валюты по состоянию на 17:08 по московскому времени - на уровне 91,0016 рубля за евро. Таких показателей европейская валюта достигла впервые с 11 февраля.

Цена на нефть марки Brent к 17:00 снизилась на 0,7% - до $41,63, WTI на 1,1% - до $39,83.