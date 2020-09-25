Линда выпустила новый альбом "ДНК Мира"

Одна из самых загадочных, экстравагантных, причудливо и затейливо мечущихся между музыкальными стилями и звучаниями певиц выпустила первый за пять лет альбом. В "ДНК Мира" снова много электроники, мистики, тепла, наговоров, игры на мистических восточных инструментах, недоговоренностей, пения в традициях арабского вокального искусства.

В новом диске собраны 14 треков. Впервые со времени ухода Линды от своего первого продюсера Макса Фадеева в "ДНК Мира" явственна магия и непоседливая трепетность поисков ее самого успешного альбома "Песни тибетских лам". "ДНК Мира" - очень драматичный и потенциально хитовый диск. А наиболее перспективные треки - "Недолюбили" и "Положи меня рядом".

При этом большинство треков спето на русском, нежно и ранимо, с непокорным отчаянием, но хватает и исполненных на незнакомых основной аудитории языках, с ориентальным колоритом и спонтанными переменами ритма и настроений.

Главное не перестать слушать альбом после первых нескольких треков, сочтя его избыточно перегруженным экспериментами и фрагментарным хаосом мелодических построений. Поскольку наиболее яркие и впечатляющие композиции "Киты-кошки" и собственно "ДНК-мира" Линда приберегла как раз на концовку. Что ж, все тоже, по точным законам драматического искусства.

Кстати, в песне "ДНК Мира" изначально была заложена задача примирить самых разных людей - и почти хороводной мелодией, и благожелательным, воодушевляющим текстом. Скоро узнаем, что получилось у Линды из этой затеи...