Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт

Крупный транспортный проект предложил осуществить Александр Лукашенко на встрече 25 сентября с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко, выступив с инициативой о совместном строительстве морского порта, информирует пресс-служба главы государства.

Вспомнил Александр Лукашенко и об общей истории, которая связывает Беларусь и Ленинградскую область. Он отметил, что в послевоенные годы ленинградцы участвовали в восстановлении Минска, строительстве столичного метро, помогали развивать белорусскую науку. "Куда ни кинь, все связано с Питером", - констатировал президент.

"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - пояснил свою идею о партнерском сооружении порта на побережье Балтики Александр Лукашенко.

По его словам, эту тему он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, уточнив, что, по его мнению, на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС в Гродненской области. Этот вопрос, считает лидер Беларуси, "надо обязательно продвигать".

Коснулся президент и других направлений сотрудничества, напомнив о возможностях республики в машиностроении, производстве лифтового оборудования, развитии сельского хозяйства. Он предложил подумать и над созданием совместных с Ленинградской областью предприятий в рыбном хозяйстве.

"Поэтому вопросов очень много. Вы знаете наши возможности. И знаете, что мы всегда готовы с великим удовольствием сотрудничать с вами", - резюмировал Лукашенко.