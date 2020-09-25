Малообеспеченным предложили выдавать продуктовые сертификаты

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат. Об этом глава комитета Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сертификат должен выдаваться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Магазины будут принимать сертификаты. Расходы торговле будут компенсировать из бюджета.

"Конечно, во избежание каких-либо злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичивания или приобретения алкогольной или табачной продукции необходим перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Предполагается, что определением такого перечня займется правительство в рамках компетенции профильных ведомств", - уточнил Нилов.

Он отметил, что положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва.