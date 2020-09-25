Медведев поддержал расширение программы "Земский доктор" на средние города

"Единая Россия" проработает вопрос расширения программы "Земский доктор" на населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч жителей. Об этом заявил глава партии Дмитрий Медведев в пятницу в приема граждан, который он провел в режиме видеоконференции.

С просьбой пересмотреть отдельные правила применения программы обратился главврач Краснокамской городской больницы Пермского края Константин Самойлов. "Сегодня мы столкнулись с проблемой оттока кадров из больниц средних городов, за счет которых и укомплектовались малые больницы", - сказал он и предложил расширить действие "Земского доктора" на города численностью 80-100 тысяч человек.

"Здесь моя позиция будет понятна - я, конечно, за то, чтобы на более крупные населенные пункты все это распространять", - ответил Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что сначала надо понять финансовые последствия такого решения. "Здесь нужно посчитать, какое количество дополнительных денег нам потребуется, чтобы эта программа заработала не только в населенных пунктах до 50 тысяч, но и в более крупных", - сказал он.

"Такое поручение по линии руководства партии "Единая Россия" и нашим законодателям, и коллегам из других органов исполнительной власти я дам", - добавил Дмитрий Медведев.

Напомним, программа "Земский доктор" направлена на поддержку медиков, переехавших в села, поселки городского типа и малые города численностью менее 50 тысяч человек. Врачам предоставляется подъемная выплата в 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей, которую можно потратить на улучшение жилищных условий. Эти выплаты освобождены от налогов, возрастные ограничения для участников отсутствуют.