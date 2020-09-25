Медведев: Закон о гаражной амнистии может быть принят до конца года

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев даст ряд поручения членам фракции в Госдуме по итогам приема граждан, который он провел в пятницу в режиме видеоконференции. Одно из них - ускорить работу над законопроектом о так называемой гаражной амнистии. По мнению лидера партии, документ может быть принят до конца этого года.

С просьбой о создании механизма упрощенного порядка оформления собственности на землю под гаражом к Медведеву обратилась жительница Ярославской области Галина Волкова. По ее словам, владельцы боксов годами не могут оформить права на землю под этими помещениями.

"Я дам поручение фракции "Единая Россия" в Государственной думе такого рода работу провести и принять этот законопроект как можно быстрее, по возможности - до конца текущего года, потому что это касается огромного количества граждан нашей страны", - заявил председатель партии.

"К сожалению так получилось, что в различные периоды остались без нормального оформления более 3 миллионов земельных участков и гаражей. Это огромная цифра. И в абсолютном большинстве случаев люди никак не виноваты в том, что их права не были надлежащим образом оформлены", - отметил Дмитрий Медведев.

Он считает, что решить проблему с гаражами можно по аналогии с "дачной амнистией", которую "Единая Россия" инициировала и реализовала в свое время. "Оформление этих прав должно пройти без лишней волокиты, бюрократии, а именно - в упрощенном порядке", - заявил Медведев.

"Я думаю, что этот вопрос назрел и пора этот законопроект принимать в приоритетном порядке, как можно быстрее. Мы так и сделаем. Здесь как раз все подготовлено, и схема близка к "дачной амнистии". Нужно по этой же процедуре нашей фракции, нашей партии идти для принятия необходимых решений", - добавил он.