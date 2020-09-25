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25.09.2020 15:05
Рубрика: Спорт

Месси раскритиковал руководство "Барселоны" после ухода Суареса

Текст: Максим Домчев

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выразил недовольство тем, как каталонский клуб обошелся с его партнером Луисом Суаресом, которого вынудили покинуть команду.

Фото: REUTERS/ALBERT GEA
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Месси трогательно попрощался с Суаресом, посвятив ему сообщение в Instagram. При этом аргентинец обрушился с критикой президента клуба Хосепа Бартомеу, который ранее вынудил Месси еще на сезон остаться в "Барселоне".

А Суарес, который оказался не нужен новому главному тренеру команды Рональду Куману, был вынужден перейти в мадридский "Атлетико".

"Я начал постепенно принимать твой уход, но сегодня зашел в раздевалку и окончательно осознал произошедшее. Мне будет тяжело не разделять с тобой каждый день как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень сильно скучать по тебе. Столько лет, выпитых мате, совместных обедов и ужинов. Столько всего, что никогда не будет забыто. Мне будет странно видеть тебя в футболке другого клуба и играть против тебя", - написал Месси.

Аргентинцу очень не понравилось не только само расставание с Суаресом, но и то, как к нему отнеслись боссы каталонцев, практически выставившие его за дверь.

"Ты заслуживал куда более достойного расставания за свои достижения, учитывая все титулы, которые были завоеваны. И точно не заслужил, чтобы тебя вышвырнули из клуба таким образом. Но меня уже ничего не удивляет", - написал Месси, пожелавший своему другу успешной игры в новом клубе.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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