Минфин намерен создать в САР налоговый режим привлекательнее, чем на Кипре

Специальные административные районы (САР) в России не являются "внутренними офшорами" и должны предлагать более привлекательные налоговые режимы, чем на Кипре. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов на круглом столе "САР - два года успеха".

"Режим, который мы должны создать в САР, безусловно, должен быть более выгодный, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года", - подчеркнул Алексей Сазанов, напомнив о пересмотре налогового соглашения с ним.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году. По задумке властей, отечественные САР должны были прежде всего привлечь капитал зарубежных компаний, бенефициарами которых являются российские граждане.

Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную "миграцию" иностранных компаний в Россию, то есть помимо смены налогового резидентства сменить страну регистрации компании.