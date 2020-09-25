Минфин проработает вопрос о перечне доходов, облагаемых НДФЛ в 15%

Министерству финансов предстоит совместно с регионами обсудить, какие доходы граждан должны облагаться НДФЛ по ставке 15 процентов. Поручение дано по итогам состоявшегося 23 сентября заседания правительства.

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс находится на рассмотрении в Государственной Думе. О результатах Минфин должен доложить в правительство до 20 октября и при необходимости представить проект поправок в документ.

Публичную дискуссию предложил провести премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что она соответствует принципу социальной справедливости. По мнению главы правительства, нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу - важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить.