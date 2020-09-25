Минздрав модернизирует инфекционную службу

Новости

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки 02:11
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана 01:47
Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки 00:29
Более 40 самолетов за неделю вели разведку у границ России 00:26
Крупные IT-компании создали коалицию против Apple 24.09.2020
Француженку избили за ношение юбки в Страсбурге 24.09.2020
В "Автодоре" предложили новый вариант проекта северного обхода Твери 24.09.2020
Племянница Трампа подала на него в суд 24.09.2020
Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы 24.09.2020
Мединский: Памятник Баранову попал в волну бегства США от своего прошлого 24.09.2020
Сбербанк переведет на "удаленку" 50% сотрудников в Москве 24.09.2020
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое 24.09.2020
Вирусолог назвал ношение маски вопросом жизни и смерти 24.09.2020
Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными 24.09.2020
Москва и Республика Крым договорились о партнерстве в сфере туризма 24.09.2020
Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации 24.09.2020
Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание "вор в законе" 24.09.2020
Минобороны сообщило о почти 11 900 выздоровевших от коронавируса 24.09.2020
Борисов: Программа поддержки нефтесервиса заработает в 2020 году 24.09.2020
Губернатор Подмосковья дал прогноз по срокам вакцинации от COVID-19 24.09.2020
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19 24.09.2020
Кабмин рассмотрит либерализацию экспорта сжиженного природного газа 24.09.2020
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию 24.09.2020
Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 24.09.2020
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 24.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
25.09.2020 00:30
Рубрика: Общество

Прививают доступность

Минздрав модернизирует инфекционную службу
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8270)
Средства на модернизацию инфекционной службы и первичного медицинского звена в бюджете предусмотрены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Михаил Мурашко: Главная цель нацпроекта "Здравоохранение" - сохранить как можно больше жизней. Фото: РИА Новости Михаил Мурашко: Главная цель нацпроекта "Здравоохранение" - сохранить как можно больше жизней. Фото: РИА Новости
Михаил Мурашко: Главная цель нацпроекта "Здравоохранение" - сохранить как можно больше жизней. Фото: РИА Новости

"Финансирование будет, но пока окончательно не решен вопрос о включении этих задач в нацпроект "Здравоохранение". Возможно, мы разработаем и утвердим госпрограммы, к чему я больше пока склоняюсь", - сказал министр в четверг, 24 сентября, в прямом эфире ТАСС, проходившем в рамках "Недели здоровья". Он пояснил, что все станет понятно после 30 сентября, когда пройдет Госсовет с участием глав регионов. На нем будут приняты предварительные решения по корректировкам и объемам мероприятий нацпроекта. При этом министр отметил, что сокращений финансирования не планируется, но реализация отдельных целей будет скорректирована по срокам.

Фото: monstarrr_ / istock
Новые правила оформления больничных начнут действовать с 14 декабря

Независимо от включения в нацпроект, модернизация первичного звена начнется с 1 января, говорит Мурашко. Она должна была начаться 1 июля, но из-за пандемии сроки перенесли. В ее рамках запланированы строительство и ремонт поликлиник, их переоснащение современным оборудованием, а также закупка автотранспорта. Глава минздрава подчеркнул, что речь идет именно об автомобилях для поликлиник, а не машинах "скорой помощи". Они нужны для того, чтобы доставлять врачей к пациентам, проживающих в отдаленных местностях, а самих пациентов - до медицинской организации.

Министр напомнил, что сегодня многие поликлиники переходят на бережливые технологии, что также играет большую роль в повышении эффективности первичной медпомощи. Например, во многих медучреждениях удалось избавиться от очередей, а значит - сократить время пребывания в них пациента. Сегодня в стране уже 4,5 тысячи "бережливых" поликлиник, а к 2024 году их будет семь тысяч, сказал министр.

Во многих медицинских учреждениях удалось избавиться от очередей

Он также подтвердил, что минздравом подготовлена программа по модернизации инфекционной службы, которая должна стать ключевым направлением повышения доступности медпомощи. В нее вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.

Вакцина

Производство первой российской вакцины от COVID-19 будет наращиваться и к декабрю достигнет 10 млн доз в месяц, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Производственные мощности НИЦ имени Гамалеи (здесь был разработан препарат "Спутник V") позволяют производить не более 2-3 млн единиц вакцины. Поэтому РФПИ подключает к производству коммерческих партнеров - крупные российские биофармпредприятия. Вакцину будут производить в компании BIOCAD, где в начале сентября ввели в строй новый мощный промышленный комплекс.

"Компания BIOCAD с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, - говорит директор BIOCAD Дмитрий Морозов. - Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России". По мнению Морозова, массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить пострегистрационную стадию клинических исследований, начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повторная прививка от COVID-19 потребуется раз в три года

Помимо производства жидкой вакцины в дальнейшем будет выпускаться лиофилизированная (в виде порошка), эта форма менее требовательна к условиям хранения, и использовать ее предполагается в труднодоступных регионах. "Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, - рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. - Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах".

Также Кирилл Дмитриев сообщил, что цена препарата от COVID-19 "Авифавир" (действующее вещество "фавипиравир"), которое производит "ХимРар" при участии РФПИ, в аптеках составит около 8 тысяч рублей.

Дмитриев подчеркнул, что это примерно на 30% ниже цены аналогов. Кроме "ХимРара" фавипиравир под другими торговыми названиями производят еще два российских предприятия, и они заявили отпускную цену на лекарство на уровне около 12 тысяч рублей. Глава РФПИ подтвердил, что производители готовы обратиться в минздрав для включения препарата в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Это означает, что ФАС проверит при регистрации формирование цены на препарат и в дальнейшем будет жестко ее контролировать.

Подготовила Ирина Невинная

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое
Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы