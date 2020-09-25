Минздрав модернизирует инфекционную службу

"Финансирование будет, но пока окончательно не решен вопрос о включении этих задач в нацпроект "Здравоохранение". Возможно, мы разработаем и утвердим госпрограммы, к чему я больше пока склоняюсь", - сказал министр в четверг, 24 сентября, в прямом эфире ТАСС, проходившем в рамках "Недели здоровья". Он пояснил, что все станет понятно после 30 сентября, когда пройдет Госсовет с участием глав регионов. На нем будут приняты предварительные решения по корректировкам и объемам мероприятий нацпроекта. При этом министр отметил, что сокращений финансирования не планируется, но реализация отдельных целей будет скорректирована по срокам.
Независимо от включения в нацпроект, модернизация первичного звена начнется с 1 января, говорит Мурашко. Она должна была начаться 1 июля, но из-за пандемии сроки перенесли. В ее рамках запланированы строительство и ремонт поликлиник, их переоснащение современным оборудованием, а также закупка автотранспорта. Глава минздрава подчеркнул, что речь идет именно об автомобилях для поликлиник, а не машинах "скорой помощи". Они нужны для того, чтобы доставлять врачей к пациентам, проживающих в отдаленных местностях, а самих пациентов - до медицинской организации.
Министр напомнил, что сегодня многие поликлиники переходят на бережливые технологии, что также играет большую роль в повышении эффективности первичной медпомощи. Например, во многих медучреждениях удалось избавиться от очередей, а значит - сократить время пребывания в них пациента. Сегодня в стране уже 4,5 тысячи "бережливых" поликлиник, а к 2024 году их будет семь тысяч, сказал министр.
Он также подтвердил, что минздравом подготовлена программа по модернизации инфекционной службы, которая должна стать ключевым направлением повышения доступности медпомощи. В нее вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.
Производство первой российской вакцины от COVID-19 будет наращиваться и к декабрю достигнет 10 млн доз в месяц, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Производственные мощности НИЦ имени Гамалеи (здесь был разработан препарат "Спутник V") позволяют производить не более 2-3 млн единиц вакцины. Поэтому РФПИ подключает к производству коммерческих партнеров - крупные российские биофармпредприятия. Вакцину будут производить в компании BIOCAD, где в начале сентября ввели в строй новый мощный промышленный комплекс.
"Компания BIOCAD с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, - говорит директор BIOCAD Дмитрий Морозов. - Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России". По мнению Морозова, массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить пострегистрационную стадию клинических исследований, начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж.
Помимо производства жидкой вакцины в дальнейшем будет выпускаться лиофилизированная (в виде порошка), эта форма менее требовательна к условиям хранения, и использовать ее предполагается в труднодоступных регионах. "Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, - рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. - Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах".
Также Кирилл Дмитриев сообщил, что цена препарата от COVID-19 "Авифавир" (действующее вещество "фавипиравир"), которое производит "ХимРар" при участии РФПИ, в аптеках составит около 8 тысяч рублей.
Дмитриев подчеркнул, что это примерно на 30% ниже цены аналогов. Кроме "ХимРара" фавипиравир под другими торговыми названиями производят еще два российских предприятия, и они заявили отпускную цену на лекарство на уровне около 12 тысяч рублей. Глава РФПИ подтвердил, что производители готовы обратиться в минздрав для включения препарата в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Это означает, что ФАС проверит при регистрации формирование цены на препарат и в дальнейшем будет жестко ее контролировать.
Подготовила Ирина Невинная