Минздрав модернизирует инфекционную службу

Средства на модернизацию инфекционной службы и первичного медицинского звена в бюджете предусмотрены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Финансирование будет, но пока окончательно не решен вопрос о включении этих задач в нацпроект "Здравоохранение". Возможно, мы разработаем и утвердим госпрограммы, к чему я больше пока склоняюсь", - сказал министр в четверг, 24 сентября, в прямом эфире ТАСС, проходившем в рамках "Недели здоровья". Он пояснил, что все станет понятно после 30 сентября, когда пройдет Госсовет с участием глав регионов. На нем будут приняты предварительные решения по корректировкам и объемам мероприятий нацпроекта. При этом министр отметил, что сокращений финансирования не планируется, но реализация отдельных целей будет скорректирована по срокам.

Независимо от включения в нацпроект, модернизация первичного звена начнется с 1 января, говорит Мурашко. Она должна была начаться 1 июля, но из-за пандемии сроки перенесли. В ее рамках запланированы строительство и ремонт поликлиник, их переоснащение современным оборудованием, а также закупка автотранспорта. Глава минздрава подчеркнул, что речь идет именно об автомобилях для поликлиник, а не машинах "скорой помощи". Они нужны для того, чтобы доставлять врачей к пациентам, проживающих в отдаленных местностях, а самих пациентов - до медицинской организации.

Министр напомнил, что сегодня многие поликлиники переходят на бережливые технологии, что также играет большую роль в повышении эффективности первичной медпомощи. Например, во многих медучреждениях удалось избавиться от очередей, а значит - сократить время пребывания в них пациента. Сегодня в стране уже 4,5 тысячи "бережливых" поликлиник, а к 2024 году их будет семь тысяч, сказал министр.

Во многих медицинских учреждениях удалось избавиться от очередей

Он также подтвердил, что минздравом подготовлена программа по модернизации инфекционной службы, которая должна стать ключевым направлением повышения доступности медпомощи. В нее вошли создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизация инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального научного-практического центра по инфекционным болезням, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание порядка оплаты резервных мощностей и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.

Вакцина

Производство первой российской вакцины от COVID-19 будет наращиваться и к декабрю достигнет 10 млн доз в месяц, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Производственные мощности НИЦ имени Гамалеи (здесь был разработан препарат "Спутник V") позволяют производить не более 2-3 млн единиц вакцины. Поэтому РФПИ подключает к производству коммерческих партнеров - крупные российские биофармпредприятия. Вакцину будут производить в компании BIOCAD, где в начале сентября ввели в строй новый мощный промышленный комплекс.

"Компания BIOCAD с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, - говорит директор BIOCAD Дмитрий Морозов. - Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России". По мнению Морозова, массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить пострегистрационную стадию клинических исследований, начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж.

Помимо производства жидкой вакцины в дальнейшем будет выпускаться лиофилизированная (в виде порошка), эта форма менее требовательна к условиям хранения, и использовать ее предполагается в труднодоступных регионах. "Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну, - рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи. - Теперь, когда к нам подключилась компания BIOCAD, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах".

Также Кирилл Дмитриев сообщил, что цена препарата от COVID-19 "Авифавир" (действующее вещество "фавипиравир"), которое производит "ХимРар" при участии РФПИ, в аптеках составит около 8 тысяч рублей.

Дмитриев подчеркнул, что это примерно на 30% ниже цены аналогов. Кроме "ХимРара" фавипиравир под другими торговыми названиями производят еще два российских предприятия, и они заявили отпускную цену на лекарство на уровне около 12 тысяч рублей. Глава РФПИ подтвердил, что производители готовы обратиться в минздрав для включения препарата в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Это означает, что ФАС проверит при регистрации формирование цены на препарат и в дальнейшем будет жестко ее контролировать.

Подготовила Ирина Невинная