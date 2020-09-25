Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпиада в Токио может быть проведена безопасно, даже если к лету 2021 года вакцина против коронавируса не будет широко доступна.

Хотя медицинские эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнадежили главу МОК, пообещав, что вопрос будет решен к началу будущего года, Бах считает, что в нынешних условиях все должны быть готовы к любому развитию событий.

- Спорт медленно, но верно возвращается. Уже были успешно проведены несколько крупных турниров по разным видам спорта, в том числе такие сложные соревнования, как веломногодневка "Тур де Франс". Мы увидели, что можем обеспечить безопасность даже без вакцины, - цитирует Баха агентство "Синьхуа". - Но работа в этом направлении ведется. Нынешний кризис требует от всех нас большой гибкости и жертв. Я уверен, что мы справимся и сделаем эти Олимпийские игры успешными.