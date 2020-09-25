Московский авиаремонтный завод ДОСААФ начал подготовку специалистов

Новости

Софи Лорен возвращается в кино спустя 11 лет 13:56
Власти Москвы не будут усиливать проверки магазинов из-за мер по COVID-19 13:54
Путин обратится к участникам форума регионов России и Беларуси 13:48
По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм 13:40
Уральские ученые рассказали об испытании второго препарата против COVID-19 13:38
Пермские ученые научились разрушать кислоту, вызывающую камни в почках 13:35
Останкинская телебашня поддержит Всемирный день туризма 13:29
Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе 13:17
BIOCAD будет выпускать вакцину Института имени Гамалеи от COVID-19 13:15
На Украине будут следить за пользователями запрещенных российских ресурсов 13:10
В Курганской области экс-главу района обвинили в коррупции 13:08
На Вологодчине убийцы пенсионерок получили длительные сроки 13:04
Меры профилактики COVID соблюдают 98% столичных неторговых организаций 12:53
Сергей Муратов стал сенатором от Курганской области 12:38
Путин встретится с Жээнбековым в Сочи 12:35
Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт 12:33
В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 13:11
Рубрика: Власть

Московский авиаремонтный завод ДОСААФ начал подготовку специалистов

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу гендиректор Московского авиаремонтного завода ДОСААФ Павел Ненастьев сообщил, что его предприятие совместно с колледжем "Энергия" получили лицензию на подготовку специалистов по трем направлениям - производство и обслуживание авиационной техники, техническое обслуживание авиационных двигателей и эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

По словам Ненастьева, ранее на заводе была сертифицирована и открыта базовая кафедра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области "Подмосковный колледж "Энергия". На 2020/2021 учебный год уже отобрали 90 абитуриентов, которые учатся в колледже по указанным специальностям. Их теоретическая подготовка будет проходить на базе "Энергии", а с третьего курса вся практическая часть обучения развернется на базе МАРЗ.

Фото: Минобороны РФ
Стали известны итоги второго этапа соревнований "Аквароботех-2020"

Директор колледжа Нерсес Нерсесян рассказал, что с 1991 года не было создано ни одного государственного учебного заведения, которое бы готовило специалистов для авиационной отрасли. "Однако сегодня настал момент, когда эти специалисты стали очень востребованы на рынке труда, причем по всем направлениям авиационной подготовки", - добавил директор.

После совещания представителей министерства образования и науки с Минтрансом и Росавиацией было принято решение - попробовать создать такое государственное учебное заведение. Проработать вопрос поручили руководству Подмосковного колледжа "Энергия" как крупнейшему региональному игроку профессионального образования. А в качестве его партнера выбрали Московский авиаремонтный завод ДОСААФ "С одной стороны, это небольшой завод, а с другой - предприятие замкнутого цикла, где есть все направления, необходимые для подготовки авиационного специалиста. К тому же специалисты МАРЗ обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, что позволило на базе завода открыть и сертифицировать базовую кафедру по эти трем специальностям", - объяснил Нерсесян.

Он уточнил, что подготовка специалистов по трем направлениям - только первый этап дорожной карты. В следующем учебном году планируется открыть набор еще по двум направлениям: обучению пилотов, а также техников по авиационному и радиоэлектронному оборудованию.

Власть Безопасность Армия Общество Образование

Главное сегодня

Косачев: Санкционное "правосудие" США действует без суда и следствия
За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым