Московский авиаремонтный завод ДОСААФ начал подготовку специалистов

В пятницу гендиректор Московского авиаремонтного завода ДОСААФ Павел Ненастьев сообщил, что его предприятие совместно с колледжем "Энергия" получили лицензию на подготовку специалистов по трем направлениям - производство и обслуживание авиационной техники, техническое обслуживание авиационных двигателей и эксплуатация беспилотных авиационных систем.

По словам Ненастьева, ранее на заводе была сертифицирована и открыта базовая кафедра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области "Подмосковный колледж "Энергия". На 2020/2021 учебный год уже отобрали 90 абитуриентов, которые учатся в колледже по указанным специальностям. Их теоретическая подготовка будет проходить на базе "Энергии", а с третьего курса вся практическая часть обучения развернется на базе МАРЗ.

Директор колледжа Нерсес Нерсесян рассказал, что с 1991 года не было создано ни одного государственного учебного заведения, которое бы готовило специалистов для авиационной отрасли. "Однако сегодня настал момент, когда эти специалисты стали очень востребованы на рынке труда, причем по всем направлениям авиационной подготовки", - добавил директор.

После совещания представителей министерства образования и науки с Минтрансом и Росавиацией было принято решение - попробовать создать такое государственное учебное заведение. Проработать вопрос поручили руководству Подмосковного колледжа "Энергия" как крупнейшему региональному игроку профессионального образования. А в качестве его партнера выбрали Московский авиаремонтный завод ДОСААФ "С одной стороны, это небольшой завод, а с другой - предприятие замкнутого цикла, где есть все направления, необходимые для подготовки авиационного специалиста. К тому же специалисты МАРЗ обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, что позволило на базе завода открыть и сертифицировать базовую кафедру по эти трем специальностям", - объяснил Нерсесян.

Он уточнил, что подготовка специалистов по трем направлениям - только первый этап дорожной карты. В следующем учебном году планируется открыть набор еще по двум направлениям: обучению пилотов, а также техников по авиационному и радиоэлектронному оборудованию.