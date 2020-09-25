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25.09.2020 12:10
Рубрика: Экономика

Мурашко: ФАС будет регулировать цены на ряд препаратов от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Цены на препараты от COVID-19, которые разрешены для амбулаторного применения, будут контролировать Федеральная антимонопольная служба и Минздрав России, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Министр напомнил, что ряд разрешенных препаратов включаются в список жизненно важных и необходимых лекарств. "Поэтому Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будут регулировать цены", - приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". До этого препараты на основе фавипиравира могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Но впоследствии стало известно, что цены на них довольно высокие. Так, цена на "Арепливир" ("Промомед") составила за упаковку 12320 рублей. Гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", выпускающей "Арепливир", Андрей Младенцев объяснил, что снизить стоимость они пока не могут. В то же время доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн обращает внимание, что фавипиравир еще не доказал свою эффективность. "Он уже несколько месяцев в России есть, а о каких-то его исследованиях двойным слепым методом не сообщалось. А в Японии сделали такое исследование в апреле-мае. И нашли, что он неэффективен", - пояснил Альтштейн. И добавил, что сейчас главное доказать, насколько это действующее вещество способно блокировать развитие вируса в организме. Если это будет доказано, то можно будет наладить массовое производство препарата в России и снизить его стоимость.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Правительство ФАС Пандемия коронавируса COVID-19

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