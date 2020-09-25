На Украине будут следить за пользователями запрещенных российских ресурсов

Власти Украины возьмут на карандаш пользователей запрещенных в стране российских ресурсов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Алексей Данилов. По его словам, посетителей интернет-ресурсов из черного списка поставят на специальный учет.

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей тех ресурсов, которые запрещены. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будет иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - сказал Данилов, которого цитирует РИА Новости. В пятницу он принял участие в презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при содействии МВД и компании "Нафтогаз Украины".