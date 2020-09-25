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25.09.2020 11:35
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные профессии в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Ситуация на московском рынке труда стабилизировалась, количество открытых вакансий постоянно растет. Как рассказали в столичной службе занятости, высоким спросом пользуются специалисты из IT-сферы и онлайн-продаж, требуются городу и специалисты по техническому обслуживанию, продавцы-кассиры в крупные розничные сети и менеджеры онлайн-продаж. В строительстве нужны промышленные альпинисты, электромонтажники, каменщики, слесари-сантехники, технологи и диспетчеры.

Фото: iStock
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Сотрудничество с партнерами-работодателями центра занятости населения "Моя работа" и специализированного центра занятости "Моя карьера" позволило собрать более 107 тысяч актуальных предложений в базе вакансий службы занятости, дополнительно более 110 тысяч вакансий представлено крупной российской компанией онлайн-рекрутмента. В базе можно найти самые разные вакансии по уровню образования, заработной платы и условий труда.

Больше всего вакансий представлено для водителей пассажирского транспорта, менеджеров баз данных и информационных ресурсов и онлайн-продаж в розничной торговле. Также нужны специалисты в области логистических процессов и сфере рекрутмента, консультанты по страхованию.

В сентябре большее количество вакансий на рынке труда открыто в сфере оптовой и розничной торговли (17%) и информационных технологий (17%). 11% вакансий представлено в сфере транспорта и логистики, а 10% - в строительстве.

Самые востребованные вакансии по запросу соискателей - администратор, комплектовщик, делопроизводитель, продавец-консультант, бухгалтер, менеджер в коммерческой деятельности и туристическом агентстве, оператор абонентского отдела, специалист по маркетингу и в области права. Профессии курьера и менеджеров онлайн-продаж остались на лидирующих позициях.

Что касается графика работы, то для 46% работодателей в базе центров занятости предпочтительным является пятидневная рабочая неделя, 25% компаний предполагают работу по сменам. Для соискателей самым популярным графиком также остается пятидневная рабочая неделя. В этом их предпочтения сходятся с работодателями - в таком режиме трудиться готовы 37% обратившихся в службы занятости. Для 32% соискателей график работы не имеет значения.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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