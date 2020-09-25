Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские гулянья

Решение о переносе традиционных карнавальных шествий принято независимой лигой школ самбы Рио-де-Жанейро. O Globo пишет об этом со ссылкой на главу объединения Жоржи Кастанейру.

"В феврале проводить парад невозможно. Мы ожидаем информации о том, когда в стране будет вакцина и когда будет проведена иммунизация", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Что касается альтернативных дат карнавала 2021 года, то по мнению Жоржи Кастанейру, сейчас говорить об этом преждевременно. Традиционный формат праздника требует времени на подготовку, поэтому лига рассматривает и другие варианты его проведения.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших. Положительным тест на коронавирус в стране оказался уже у 4 миллионов 657 тысяч 702 человек.