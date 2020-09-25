Останкинская телебашня поддержит Всемирный день туризма

На медиафасаде Останкинской телебашни 27 сентября появится видеоролик в поддержку Всемирного дня туризма. Об этом сообщает пресс-служба Останкинской башни.

В честь дня туризма 27 сентября на медиафасаде Останкинской телебашни с 10:00 до 22:00 будет размещен видеоролик со словами "Покори новую высоту". Как пояснили в пресс-службе, Останкинская телебашня является сооснователем и постоянным участником Международной федерации Великих Башен. Сейчас в ассоциацию входит 49 знаменитых высотных сооружений. Именно картинки с их изображением и украсят медиафасад столичной антенны.

Напомним, что в настоящее время Останкинская телебашня закрыта для посещения, как и ресторан "Седьмое небо". О дате открытия экскурсий и посещении ресторана пока не сообщают.