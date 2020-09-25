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25.09.2020 16:38
Рубрика: Экономика

Патрушев рассказал о программе инвестиционных квот в рыболовной отрасли

Текст: Татьяна Карабут
В рамках программы инвестиционных квот в рыбной отрасли на данный момент заключено 74 договора. Общий объем привлеченных средств составляет 188,5 млрд рублей, сообщил на итоговой коллегии Росрыболовства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

По его словам, в результате уже сегодня построено 11 рыбоперерабатывающих заводов и 3 новых судна переданы собственникам. До конца текущего года планируется сдать еще 10 заводов и 3 рыбопромысловых судна.

Фото: iStock
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Кроме того, он напомнил, что в октябре прошлого года были проведены так называемые крабовые аукционы. По их итогам были распределены квот добычи в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. Сумма по 35 разыгранным лотам составила 142,4 млрд рублей.

"Таким образом, в 2019 году Росрыболовство обеспечило поступление средств в федеральный бюджет в объеме

49,2 млрд рублей. Для сравнения - в 2018 году было направлено 2 млрд рублей", - подытожил министр.

Механизм инвестиционных квот, созданный по инициативе президента России, уже достаточно зарекомендовал себя как эффективный инструмент привлечения инвестиций в отрасль, согласен глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Помимо самого строительства флота и береговых предприятий, от этой инвестпрограммы Росрыболовство ждет повышения качества выпускаемой продукции. Сейчас, по словам Шестакова, в структуре производимой продукции около 75% составляет продукция с относительно низкой добавленной стоимостью. И такие показатели не удовлетворяют ведомство.

Напомним, раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. Но три года назад 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей. По подсчетам Росрыболовства, программа инвестиционных квот позволит рыбному комплексу России построить 54 судна и 25 рыбоперерабатывающих заводов. Помимо этого, в прошлом году 50% квоты на вылов краба был отдан через аукционы. Компании-победители должны будут построить 35 судов-краболовов.

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