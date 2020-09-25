Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в США, Латинской Америке, ряде стран Азии и Европы. Об этом сообщается на странице портала Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет- ресурсов.

"Сбои коснулись видеохостинга YouTube, почтового сервиса Gmail, хранилища Google Drive, магазина приложений Google Play", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Проблемы с почтой зафиксировали у жителей США, Австралии, Перу, Чили, Бразилии, а также некоторых стран Азии. На неполадки в работе видеохостинга жалуются пользователи из США, стран Латинской Америки и Японии.