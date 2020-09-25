Последствия столкновения сухогруза с МПК "Казанец" показали на фото

В соцсетях опубликовали фото повреждений грузового судна Ice Rose после столкновения с МПК "Казанец".

Efter kollisionen i Øresund har det russiske skib forladt DK farvand, og det civile skib ICE ROSE er ved egen kraft på vej på værft. Der er ikke konstateret udslip i forbindelse med kollisionen. Sagen er overdraget til civile myndigheder.#dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/D8GVG2Rpak — Forsvaret (@forsvaretdk) September 24, 2020

На официальной страницы вооруженных сил Дании в Twitter разместили фото грузового судна Ice Rose, столкнувшегося 23 сентября в Балтийском море с МПК "Казанец" ВМФ России.

Как сообщает портал The Drive, сухогруз принадлежит Швейцарии, но зарегистрирован на Маршалловых островах. Авария произошла из-за густого тумана. После аварии судно взяло курс на север в сторону датского порта Оденсе. На правом борту судна по направлению к корме образовалась крупная пробоина. Вооруженные силы Дании подтвердили, что после столкновения не было обнаружено разливов мазута или других загрязняющих веществ.

Водоизмещение "Казанца" 865 тонн, длинна чуть более 75 метров. Длинна Ice Rose превышает 144 метра, а грузоподъемность составляет 14 567 тонн.

Как отмечает The Drive, "Казанец" один из шести кораблей проекта 133.1 времен холодной войны, которые остаются на вооружении ВМФ России. Эти суда были построены на территории бывшей Восточной Германии для ВМФ СССР и в первую очередь предназначались для ведения прибрежной противолодочной войны. В первоначальной комплектации они были вооружены одной пушкой калибра 76 мм, шестиствольной 30-мм пушкой, двумя спаренными 533-мм торпедными аппаратами, двумя 12-зарядными противолодочными ракетными установками РБУ-6000 и двумя четырехствольными зенитными ракетными установками "Стрела-2" или "Стрела-3М".

В пресс-службе Балтийского флота ранее уточнили, что инцидент произошел Датском проливе в условиях плохой видимости. В результате аварии корпус "Казанца" получил пробоину выше ватерлинии. Никто из экипажа не пострадал. Фрегат своим ходом отправился в порт Балтийск Калининградской области.