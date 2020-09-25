Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1482 г. Москва "О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые признаки неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 369 "О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2230).

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Признаки неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению являются:

наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания сорными растениями по перечню согласно приложению и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, плодовых и ягодных насаждений), и (или) наличие дерна, характеризующегося переплетением корней, побегов, корневищ многолетних сорных растений, глубина которого достигает 15 и более сантиметров (за исключением наличия дерна на земельных участках, предназначенных и используемых для выпаса сельскохозяйственных животных), и (или) распространение деградации земель;

наличие признаков, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на 20 и более процентах площади земельного участка, отнесенного в установленном порядке к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям.

При этом признаки, указанные в настоящем пункте, считаются признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, если одновременно с ними отсутствует ведение сельскохозяйственной деятельности на оставшейся площади земельного участка либо ведение такой деятельности менее чем на 25 процентах площади земельного участка:

а) выращивание сельскохозяйственных культур и обработка почвы - на земельном участке, предназначенном для растениеводства (за исключением садоводства);

б) работы по закладке, выращиванию, уходу за многолетними плодовыми и ягодными культурами, виноградом и иными многолетними культурами и уборке их урожая - на земельном участке, предназначенном для садоводства или выращивания многолетних насаждений;

в) работы по возделыванию и уборке однолетних и многолетних трав (сенокошение, заготовка зеленых, сочных и грубых кормов), разведению и (или) выпасу сельскохозяйственных животных - на земельном участке, предназначенном для животноводства;

г) работы по разведению, содержанию и использованию пчел, размещению ульев, зимовника; пасечной постройки для обработки продукции пчеловодства, хранения сотовых рамок, пчеловодного инвентаря, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых, а также работы по возделыванию медоносных (энтомофильных) культур, кустарников и деревьев, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, - на земельном участке, предназначенном для пчеловодства;

д) работы по выращиванию подроста деревьев и кустарников, саженцев, сеянцев, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян, обработке почвы - на земельном участке, предназначенном для питомников;

е) работы, предусмотренные подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, - на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства или для научного обеспечения сельского хозяйства.

2. Признаками использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации являются:

а) наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной;

б) загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к I и II классу опасности;

в) захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного участка;

г) наличие на земельном участке, на котором осуществлена высадка сельскохозяйственных культур, сильной засоренности сорными растениями по перечню, предусмотренному приложением к настоящему документу: для малолетних сорняков на 1 м2 свыше 250 штук; для многолетних, карантинных сорняков на 1 м2 свыше 8 штук, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящего документа.

Примечания: 1. Для целей настоящего документа площадью земельного участка является площадь, содержащаяся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, либо при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости таких сведений - в правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на земельный участок, иных документах, подтверждающих площадь и границы такого земельного участка.

2. Признаки, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего документа, не учитываются, если они выявлены на площади частей земельных участков:

а) на которых расположены здания и сооружения, защитные лесные насаждения, водоемы и водотоки;

б) которые включены в границы особо охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий, использование которых для целей ведения сельского хозяйства ограничено в соответствии с правовым режимом таких территорий и зон;

в) которые подвержены деградации, вызванной чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным явлением;

г) в отношении которых проводятся работы по рекультивации или консервации земель в установленном порядке;

д) которые находятся под парами, то есть свободные от возделываемых сельскохозяйственных культур для повышения плодородия и накопления влаги в почве на срок не более 2 лет;

е) которые непригодны для сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, если их наличие не связано с действиями (бездействием) правообладателя земельного участка.

Приложение к признакам неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации

Перечень сорных растений для установления признаков неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации

Многолетние сорные растения

Корневищевые - пырей ползучий, хвощ полевой, колосняк ветвистый (острец), свинорой пальчатый, сорго алеппское (гумай), сныть обыкновенная, лютик ползучий, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, мята полевая, чина клубненосная, тростник южный.

Корнеотпрысковые - осот полевой, бодяк полевой, все виды молочая, горчак розовый, вьюнок полевой (березка), латуки - татарский и компасный.

Стержнекорневые - одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная.

Малолетние сорные растения

Яровые - овес пустой (овсюг), плевелы - расставленный, льняной и опьяняющий, ежевник петушье (куриное) просо, мышей - зеленый и сизый, мятлик однолетний, марь белая, солянки южная и холмовая (курай, перекати-поле), щирицы - назад запрокинутая, жминдовидная и белая, звездчатка средняя (мокрица), горчица полевая, капуста полевая, редька дикая, конопля, гречиха татарская (кырлык), пикульники - все виды, гречишка вьюнковая, горец щавелелистный, горец птичий, торица полевая, череда трехраздельная, ромашка пахучая, дымянка лекарственная, мелколепестник канадский, липучки - пониклая и отклоненная, кривоцвет полевой, крестовник обыкновенный, желтушник левкойный, жерушник болотный, дурнишники - колючий и зобовидный, канатник Теофраста, лебеда татарская, живокость полевая, циклахена дурнишниковая, подмаренник цепкий, подсолнечник сорно-полевой, просо сорное, мак-самосейка, портулак огородный, якорцы наземные, золотарник канадский.

Зимующие - гулявник высокий, ярутка полевая, пастушья сумка обыкновенная.

Озимые - костер ржаной и полевой, рыжик - мелкоплодный, метлица обыкновенная (метла), фиалка полевая.

Двулетники - чертополохи разных видов, белена черная, донник - желтый и белый, ромашка непахучая, смолевка белая, яснотки - пурпурная и стеблеобъемлющая.

Сорные растения-паразиты

Заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская

Карантинные сорные растения

Карантинные объекты, отсутствующие на территории Российской Федерации

Бузинник пазушный (ива многолетняя) (Iva axillaris Pursh.)

Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.)

Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.)

Паслен каролинский (Solanum carolinense L.)

Паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.)

Подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.)

Стриги (все виды) (Striga spp.)

Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus Benth.)

Череда волосистая (Bidens pilosa L.)

Карантинные объекты, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации

Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.)

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)

Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Повилики (Cuscuta spp.)

Прострел (подснежник, сон-трава, Pulsatilla)

Горицвет весенний (адонис весенний, стародубка, Adonis vernalis)

Ломонос (княжик сибирский, Atragene sibirica)

Клопогон (клоповник, Cimicifuga)

Вех ядовитый (цикута, Cicuta)

Болиголов (Conium)

Вороний глаз (Paris)

Волчеягодник (волчье лыко, дафне, Daphne)

Копытень (Asarum)

Чернокорень (куриная слепота, Cynoglossum officinale)

Чемерица (Veratrum)