Правительство упростило правила использования заросших лесом полей

Правила использования лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, разработало правительство России, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко. Постановление кабмина, подготовленное Минприроды, определяет возможные варианты использования таких лесов с учетом требований лесного и земельного законодательства. У владельцев заросших лесом полей появится выбор: будут они корчевать деревья и возвращать землю в аграрный оборот или же займутся лесным бизнесом.

"Мы стимулируем вовлечение в оборот земель, которые исторически предназначались для ведения сельскохозяйственной деятельности, но по какой-то причине были заброшены и заросли лесом, - объясняет суть нововведений Виктория Абрамченко. - Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: законным образом использовать лес на землях сельхозназначения невозможно, соответствующая деятельность не регламентирована. А если не использовать - то это является нарушением требований по охране земель сельхозназначения".

Теперь этот правовой пробел устранен, считает вице-премьер. Появились четкие правила использования лесов, растущих на сельхозземлях. У владельцев таких участков теперь есть два года, чтобы определиться с тем, как дальше они собираются использовать свою землю и направить в Россельхознадзор соответствующее уведомление. Причем в любой момент можно будет перевести землю обратно из лесного статуса в сельскохозяйственный. Но для это надо будет провести соответствующие мероприятия. При этом Виктория Абрамченко подчеркнула, что речь идет о тех случаях, когда лес уже вырос на участке. Новые правила не стимулируют выращивание лесов на сельхозугодиях, которые должны охраняться как средство производства в сельском хозяйстве и основу обеспечения продовольственной безопасности.

"Если соответствующие земли невозможно вернуть в сельхозоборот или это экономически нецелесообразно, предусмотрена возможность организации ведения на них полноценного лесного хозяйства, - резюмирует Виктория Абрамченко. - Такой подход позволит землепользователям рационально распоряжаться земельными участками в соответствии с выбранным назначением с соблюдением всех необходимых природоохранных требований".

В документе предусмотрены и все необходимые охранные меры - в "полевых лесах" запрещено строительство, не связанное с производственной необходимостью, из-под действия правил выведены ветрозащитные и мелиоративные лесополосы - их рубка по-прежнему возможна только в целях ухода за посадками. Остались в силе и все особенности, предусмотренные для водоохранных и нерестоохранных зон.

Участки смогут использоваться, например, для заготовки древесины при условии ее учета и контроля за оборотом или для заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов, а также для других видов лесопользования. Заготавливать грибы, ягоды, лекарственные растения и другие ресурсы можно без ограничений, но с учетом требований лесного законодательства.

В то же время владельцам запретят проводить профилактическое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, добавили в аппарате вице-премьера.

При этом любые рубки возможны будут только на участках с четко установленными границами. Эта норма призвана защитить земли лесного фонда от "случайного" посягательства.