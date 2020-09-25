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Рубрика: Общество

Представитель ВОЗ: Россия может гордиться системой здравоохранения

Текст: Светлана Ментюкова
Несмотря на существующие проблемы, Россия может гордиться своей системой здравоохранения. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Представитель ВОЗ отметила, что к такому выводу она пришла после посещения поликлиник, больниц и медицинских вузов по всей России от Калининграда до Благовещенска, передает ТАСС.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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"Мне очень хотелось бы, чтобы в других странах было столько медперсонала, такая гигиена и такое оборудование", - сказала она, отметив, что эти выводы она сделала несмотря на существующие проблемы.

"Я не говорю, что нет проблемных мест, удаленных мест, мест, где что-то находится в аварийном состоянии, - подчеркнула Мелита Вуйнович. - Но если смотреть в общем, оснащенность очень хорошая. Проблемы есть везде, но в целом, если сравнивать, можете гордиться своей системой".

В ходе своего выступления она также отметила, что в ВОЗ надеются однажды объявить о том, что чрезвычайная ситуация в здравоохранении, вызванная коронавирусом, закончилась. При этом представитель организации отметила, что в работе по SARV-CoV-2 в постоянном режиме принимают участие специалисты из разных стран, включая Россию.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Они встречаются каждые шесть месяцев и рекомендуют генеральному директору сделать общее заявление. Так что это не решение секретариата ВОЗ, это решение экспертов, которые не имеют отношения к ВОЗ. Это эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты со всего мира, которые встречаются и рассматривают эпидемическую ситуацию", - рассказала она.

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