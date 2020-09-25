Профессор назвал две действительно полезные каши

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков считает самыми полезными перловую и гречневую каши. Материал об этом опубликован на YouTube.

Специалист объяснил, что перловая каша предпочтительна зимой, "потому что поддерживает сурфактантный комплекс и не дает заболеть". Доктор пояснил, что особенно полезно есть продукт в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Также полезна гречка, в которой есть вещества, препятствующие разрушению сосудов от углеводов. Поэтому гречка может быть рекомендована при сахарном диабете. Вот эти две каши самые полезные. А вот геркулесовая и манная каши захламляют организм. В той же гречневой в десять раз больше микроэлементов, чем в геркулесе. Последняя, помимо прочего, не дает усваиваться фитиновой кислоте. Рекомендации есть геркулес пришли из-за рубежа, где мало имеют представление о гречневой каше, - считает доктор.

Также диетолог отметил пользу каши с тыквой. В том числе, при похудении.