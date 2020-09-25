Профессор предупредил об опасности известного упражнения для живота

"Вакуум" - известное упражнение для пресса - подходит далеко не всем, считает доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Во-первых, не каждый может правильно выполнять упражнение. Во-вторых, надо учитывать, нет ли у человека дивертикулеза. Заболевание часто связано с появлением дивертикулов - выпячиваний слизистой и подслизистой оболочек кишечника.

- Существует вероятность, что во время упражнения может лопнуть, например, дивертикул толстого кишечника. В этом случае все содержимое толстого кишечника может попасть в брюшную полость, - предупредил доктор.

Он отметил, что упражнение должно выполняться постепенно - новичкам не стоит пытаться сразу же до конца втянуть живот.

- Специалисты, которые практикуют упражнение, знают эти вещи. При правильном выполнении формируется мышца живота, позволяющая удерживать живот как скалу, - пояснил Алексей Ковальков.

Ранее зарубежные исследователи назвали скручивание самым травмоопасным физическим упражнением для мышц пресса. Специалисты посоветовали заменить его более безопасной планкой.