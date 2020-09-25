Путин обратится к участникам форума регионов России и Беларуси

Точный формат участия президента России в форуме регионов России и Беларуси пока не определен, заявили в Кремле.
Форум состоится 28-29 сентября в Минске.
"Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Но, тем не менее, подготовку к форуму два президента обсуждали в Сочи, и так или иначе Путин обратится к участникам форума", - сообщил представитель Кремля.
"Помимо этого было решение активизировать прямые контакты по линии регионов. Эти контакты уже начались и будут продолжаться", - сказал Песков.
"Так или иначе президент обратится к участникам форума, но в каком формате - мы сообщим дополнительно", - заключил пресс-секретарь главы государства.