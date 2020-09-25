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25.09.2020 11:31
Рубрика: Власть

Путин поздравил лидера Южной Кореи

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму корейскому коллеге Мун Чжэ Ину по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер отметил плодотворное сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.

"Реализуются масштабные совместные инвестиционные и промышленные проекты", - констатировал Путин.

Президент России уверен, что Москва и Сеул продолжат развивать взаимовыгодные партнерские связи, в том числе в интересах безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

С сожалением Путин отметил, что пандемия коронавируса не позволяет провести Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипотношений. Но Москва готова приступить к реализации программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки.

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