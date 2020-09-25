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25.09.2020 14:15
Рубрика: Власть

Путин предложил США обмен гарантиями невмешательства во внутренние дела

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. А также предложил всем странам заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Владимир Путин назвал одним из основных стратегических вызовов современности риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение - на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Российский лидер снова обратился к Вашингтону с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Первое - восстановить регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информбезопасности на высоком уровне.

Второе - поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих вопросы международной информбезопасности в соответствующих структурах.

Третье - заключить межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

Фото: РИА Новости
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Четвертое - обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологичных методов.

Путин призвал США дать ход двустороннему профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информбезопасности, "не делая его заложником наших политических разногласий".

Указанные меры "станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", убежден российский лидер.

Президент также обратился ко всем странам, включая США, с предложением заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

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