Путин прибыл на военные учения "Кавказ-2020"

Президент прилетел на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Здесь пройдет основной этап стратегических учений "Кавказ-2020".

Глава государства прилетел на учения на вертолете с министром обороны Сергеем Шойгу.

Учения "Кавказ-2020" пройдут до 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. В учениях задействовано около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до тысячи военных шести государств - Армении, Беларуси, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

На полигонах будет до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.