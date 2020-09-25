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25.09.2020 18:55
Рубрика: Происшествия

Беременных жительниц Москвы не будут штрафовать за прогулки по улицам

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщин, находящихся в положении, не будут штрафовать за прогулки на улице. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Фото: iStock
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По данным чиновника, предписанный женщинам в положении домашний режим - рекомендация. "Эта рекомендация не подразумевает штрафов. Мы настоятельно просим не покидать места проживания граждан, которые попадают в группу лиц с хроническими заболеваниями и особыми состояниями, в том числе беременных и женщин в послеродовом периоде", - цитирует Немерюка ТАСС.

Напомним, что по указу мэра столицы Сергея Собянина был расширен перечень хронических заболеваний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать домов. Список расширен по сравнению с весной. В частности, в него теперь включены беременные и женщины в послеродовом периоде, пациенты с нарушением иммунной, мочеполовой и костной-мышечной системы. В столичном департаменте здравоохранения отметили, что опыт борьбы с коронавирусом показал: эти категории также относятся к группе риска. При заболевании COVID-19 для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания.

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