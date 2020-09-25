Более 80 км поврежденных барьерных ограждений отремонтировали в Москве

Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. Барьеры помогают снизить аварийность и тяжесть последствий при ДТП. Ремонт проводится круглый год. Работы выполняются быстро - время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности.
Металлические конструкции, разделяющие транспортные потоки, спасают сотни человеческих жизней. Так, после установки в 2016 году ограждения на разделительной полосе Ярославского шоссе - от Северянинского путепровода до МКАД - количество ДТП с летальными исходами на этом участке с 30 в год сократилось до нуля.
Дорожные барьеры располагаются на оси проезжей части скоростных дорог, магистралей и улиц с интенсивным движением. Ограждения устанавливаются на мостах, эстакадах, транспортных развязках, в местах с высокой вероятностью наезда на пешеходов или съезда машин в кювет.
Кстати, за последние семь лет в столице отремонтировали около 700 километров металлических ограждений, поврежденных в результате ДТП.