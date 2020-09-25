ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

ЦУМ оштрафовали за нарушение масочного режима. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он рассказал:

- Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим. За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы, уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - он был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.

Напомню, накануне Немерюк сообщил журналистам, что за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

Москвичам следует помнить: масочный режим, введенный в столице с 12 мая, не отменен. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других общественных местах использовать маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом напоминается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считаться нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.