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25.09.2020 11:11

Игорь Артамонов: в липецких МФЦ помогут с работой

В Липецкой области услуги службы занятости будут доступны в центрах "Мои Документы". Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в ходе рабочей встречи со специалистами МФЦ, управлений социальной защиты и государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Игорь Артамонов наградил Почетной грамотой документоведа Елецкого городского отдела центров "Мои Документы" Анну Казакову за победу во Всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России" в номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ".

Фото: Администрация Липецкой области
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- Приятно, что в Липецкой области работают специалисты такого уровня, отметил Игорь Артамонов. - Мы думали, как можем улучшить сервис для жителей и решили, что таким профессионалам мы можем доверить все наши услуги. Сначала мы приняли решение о взаимодействии с населением по линии соцзащиты и теперь передаем специалистам МФЦ услуги службы занятости.

Сейчас в центрах "Мои Документы" липчане могут получить полный перечень услуг регионального управления социальной защиты населения - всего их 76. После того, как специалисты пройдут обучение, на базе МФЦ липчане смогут получить и услуги Центра занятости населения по первичному приему полного пакета документов, узнать о положении на рынке труда, ознакомиться с вакансиями, перечнем наиболее востребованных профессий с указанием размера заработной платы и многими другими данными.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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