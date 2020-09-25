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Рубрика: Экономика

Ключ на старт

Космический центр в Москве построят к 2023 году
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8270)
Строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить к 2023 году. Об этом в четверг сообщил замгендиректора по строительству гражданских объектов "Мосинжпроекта" Тагир Галимов.

Космический центр строится за счет столичного бюджета в Филях на территории завода имени Хруничева. В комплексе разместятся центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры нескольких организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный центр, конгрессно-выставочный центр, лаборатории и музей, посвященный истории освоения космоса. Ожидается, что здесь будут работать около 20 тысяч человек. Сейчас близятся к финишу подготовительные работы: почти готов монолит цокольной части зданий, потихоньку вырисовываются нижние этажи.

Фото: РИА Новости
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Главная доминанта центра - треугольная 47-этажная башня высотой 267 метров - начнет "расти" в конце этого года. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года. Открывать комплекс строители намерены частями: сначала сдадут низкоэтажные здания, а уже потом башню. По задумке архитекторов, комплекс своим внешним видом будет напоминать космический корабль.

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