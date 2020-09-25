Максимальная цена съемной студии в Москве составила 250 тысяч рублей

Специалисты сервиса Авито Недвижимость составили топ-10 стильных и удобно расположенных квартир-студий в Москве, чтобы показать, каким комфортным может быть подобное жилье.

Верхнюю строчку рейтинга занимает студия за 250 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в самом центре столицы - на Новом Арбате. Это жилье площадью 80 кв. м с тремя гардеробными, просторным холлом и большим санузлом. Жители этих апартаментов могут воспользоваться организацией обедов и ужинов, консьерж-сервисом, бронированием и доставкой билетов, цветов, заказом транспорта, уборкой и многим другим. Поблизости - рестораны и бары, фитнес-центр 24/7, SPA, медицинский центр.

На второй строчке - студия площадью 50 "квадратов" в одной из башен "Москва-Сити" за 170 тысяч рублей в месяц. Жилье с лаконичным монохромным дизайном. В ванной и в кухонном уголке арендаторов ждет зеркальная мозаика, в квартире - панорамные окна. В арендную плату входит еженедельная уборка.

Студия в Ботаническом переулке за 160 тысяч рублей в месяц заняла третье место. Квартира свободной планировки расположена в элитном доме рядом с Аптекарским огородом. Стекло и бетон оттеняют мебель и декор в теплых персиковых тонах. Ее жильцы получат открытую террасу на высоте 9 этажа, а также кухню с барным столиком. В стоимость включена регулярная уборка.

Далее в рейтинге - студия в одной из башен "Москва-Сити" площадью 55 кв.м за 145 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена на 64 этаже ЖК "Нева Тауэрс" в "Москва Сити". В арендную плату входит круглосуточная охрана, парковочное место в подземном паркинге, еженедельная уборка, а также кабельное телевидение. Кроме того, в комплексе есть мини-парк только для жильцов на высоте 4 этажа с бассейном. Он открыт в теплое время года, а в холодное закрывается стеклянной крышей.

Квартира-студия площадью 60 кв.м. за 110 тысяч рублей в месяц разместилась на пятом месте. Жилье расположено на Бауманской, в одном из лучше всего сохранившихся районов старой Москвы. Квартира оформлена в спокойных, нейтральных серых и коричневых тонах с использованием дерева, металла и ткани. Арендаторы получат подогреваемые полы и "умную" бытовую технику, которой можно управлять со смартфона.

Шестое место у студии на Бауманской. Жилье площадью 50 кв.м сдается впервые за 90 тысяч рублей в месяц. Интерьер напоминает кафе "Вай Мэ": стекло, яркие цветовые акценты, графичные контуры. Спальное место находится в уединенном уголке, отделенном от остального пространства стеклянными стенами, которые при желании можно завесить шторами blackout. До ближайших станций метро - Бауманской и Красносельской - 5-7 минут пешком. В доме красивый внутренний двор, паркинг, который оплачивается отдельно.

На седьмой строчке - квартира на Шмитовском проезде площадью всего 30 кв.м. Ее цена - 79 тысяч рублей в месяц. Полуторауровневая квартира-трансформер находится в одной из новых московских высоток, которые возникли на месте бывших промзон - ЖК бизнес-класса HeadLiner недалеко от "Москвы-Сити". Несмотря на небольшие размеры, в ней могут разместиться 4 человека, а при необходимости пространство увеличивается. Есть двуспальная выдвигающаяся кровать-подиум и раскладывающийся двуспальный диван. В квартире есть все для комфортного проживания: кондиционер, кухня с духовкой и микроволновой печью на подиуме, отдельное рабочее место.

На восьмом месте расположилась двухуровневая студия на Автозаводской, которая сдается за 79 тысяч рублей в месяц. Ее площадь 58 кв.м. Просторный холл, встроенные шкафы, необходимая бытовая техника, двухспальная кровать - эта студия подойдет для молодой современной семьи из двух человек. До ближайшей станции метро - 10 минут пешком. До центра - 20 минут на такси или наземном общественном транспорте.

Девятое место у совсем маленькой студии (20 "квадратов") на Римской за 68 220 рублей в месяц. Часть мебели, текстиль и даже посуда здесь насыщенного лавандового цвета. В квартире есть все необходимое для комфортного проживания одного человека - двуспальная кровать, рабочее место, которое может быть трансформировано в обеденную зону, полноценная кухня. Напротив ЖК благоустроена территория для отдыха, придомовой участок озеленен, аллейки для прогулок, лавочки, площадки для игр с детьми.

Замыкает рейтинг квартира площадью 44 кв.м за 73 620 рублей в месяц. Светлые апартаменты с дизайнерским ремонтом в современном апарт-отеле YES находятся в Митино. Диван раскладывается в спальное место для двоих, поэтому места здесь хватит семье с детьми. Не выходя из апарт-отеля, можно посетить входящий в его инфраструктуру фитнес-центр с бассейном, а также спа-салон и торговый центр.