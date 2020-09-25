Меры профилактики COVID соблюдают 98% столичных неторговых организаций

По итогам проверок неторговых организаций Москвы на предмет соблюдения мер профилактики распространения COVID, оказалось, что 98 процентов сотрудников носят средства защиты и соблюдают дистанцию. Проверку проводили инспекторы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, инспекторы проверяют все объекты, а не только те, где есть признаки нарушения. "Наша задача - вести профилактическую работу, информировать организации о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и контролировать их исполнение", - сказал чиновник. За август на территории Москвы проверили 5692 объекта и выявили только 132 нарушения, из которых 59 - это несоблюдение социальной дистанции и 73 - нарушение масочного режима. По его словам, это высокий показатель, особенно если учесть, что не выявлено нарушений в салонах красоты.

Напомним, что при выявлении нарушений инспектор ведомства составляет протокол, а материалы направляет на рассмотрение в суд. Сумма штрафа составляет до 300 тысяч рублей.