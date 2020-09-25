Московские дороги и тротуары в выходные помоют шампунем

В субботу, 26 сентября, московские дороги и тротуары тщательно промоют специальным шампунем. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Мойка затронет асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами.

Как напомнили "РГ" в пресс-службе, специальный шампунь используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Средство безопасно, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.