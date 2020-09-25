Москвичей предупредили о вечерних пробках

На столичных дорогах вечером в пятницу прогнозируются девятибалльные пробки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, пятничный час пик ожидается долгим и непростым - на западе Москвы уже действуют ограничения из-за предстоящего закрытия участка "синей" ветки метро. Плюс ко всему перед выходными, как и обычно, многие потянулись на дачи. К вечеру движение транспорта уплотнится в центре и на вылетных магистралях в сторону области. Поэтому в дептрансе советуют водителям выезжать из города после 20:00.