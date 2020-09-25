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25.09.2020 11:08
Рубрика: Экономика

На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов

Текст: Ирина Огилько

Расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 29 сентября по 4 октября. Это будет связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе железной дороги.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отметим, что уже сейчас между Савеловским и Белорусским вокзалами поезда сильно замедляют ход, порой и вовсе останавливаясь. Пешеходам, переходящим ж/д пути в районе Бумажного проезда, приходиться по пять-семь минут дожидаться зеленого сигнала светофора. "В сентябре на Савеловском направлении МЖД продолжаются работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что с 29 сентября по 1 октября на Савеловском вокзале будут проводиться ремонтно-путевые работы с укладкой новых бесстыковых путей. Технологические "окна" назначены преимущественно на ночное время - с 21:55 до 4:25, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. Но будут внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту. Некоторые поезда выведут из расписания.

Кроме того, в МЖД пояснили, что с 29 сентября по 4 октября начнутся работы по укладке путей на строящейся соединительной ветви между южным и северным терминалами аэропорта Шереметьево. В сообщении уточняется, что в этот период железнодорожники планируют уложить 1,5 км путей. "На время работ движение на участке Лобня - аэропорт Шереметьево будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Технологические "окна" назначены с использованием ночных часов - с 00:10 до 6:10, что незначительно отразится на графике движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

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